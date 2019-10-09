شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دورى الابطال..النجم الساحلى يتحدث عن الثأر من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمود بو عزى السكرتير العام لنادى النجم الساحلى، أن مجموعة ناديه فى دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا جاء قوية للغاية، بعدما أوقعت النادى التونسى مع الأهلى المصرى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

قال بو عزى فى تصريحات صحفية عقب إجراء القرعة، إن الأهلى المصرى صاحب تاريخ معروف فى القارة السمراء ، والهلال السودانى من الصعب أن يتعرض للهزيمة على ملعبه، وبطل زيمبابوى فريق جيد بدليل تأهله لهذه المرحلة.

ورفض سكرتير عام النجم الساحلى الحديث عن مواجهة ثأرية مع النادى الأهلى بعدما هزمه الأخير بنتيجة 6-2 من قبل فى نفس البطولة، قائلا:" هذه المباراة أصبحت جزء من التاريخ ولا ننظر إلى الثأر من الأهلى"، مضيفا:" سبق وهزمنا الأهلى 3-1 فى نهائى نسخة 2007 .. هذه هى كرة القدم".

وجاءت مواجهات المارد الأحمر فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا، كالتالى:

النجم الساحلى × الأهلى يومى 29 أو 30 نوفمبر

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الأهلى × الهلال السودانى يومى 6 أو 7 ديسمبر

الأهلى × بلاتنيوم بطل زيمبابوى يومى 27 أو 28 ديسمبر

بلاتنيوم بطل زيمبابوى × الأهلى يومى 14 أو 15 فبراير 2020

الأهلى × النجم الساحلى يومى 21 أو 22 فبراير 2020

الهلال السودانى × الأهلى يومى 6 أو 7 مارس