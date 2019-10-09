شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب يطير إلى فرنسا بعد استئذان ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فترة التوقف الدولى، وحصل على إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفنى بقيادة الصربي ميتشو.

وتوجه بوطيب إلى فرنسا من أجل قضاء فترة الأجازة مع أفراد أسرته، للاطمئنان عليهم، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة مساء غدًا الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وتراجع مسئولو نادى الزمالك، عن طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى، حيث تلقى مسئولو الأبيض اتصالات من نظرائهم باتحاد الكرة، تؤكد على ضرورة إقامة مباراة القمة فى موعدها، دون تأجيل، من أجل الحفاظ على نظام جدول الدورى، خاصة وأن مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال لن تتعارض مع موعد مواجهة الأهلى، ليرحب مسئولو القلعة البيضاء بمواجهة الأهلى فى الموعد المحدد له.

كان مجلس إدارة الزمالك طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص إقامة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 24 أكتوبر، بينما لم يتحدد ملعب المباراة حتى الأن.