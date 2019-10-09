شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: مجموعة الاهلي "متوازنة".. وهدفنا التتويج بالاميرة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجموعة المارد الأحمر، فى دوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة ، مشيراً إلى أن جميع الفرق في دور المجموعات قوية.
وجاء الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.
وأعرب مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لقناة تايم سبورت، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تخطي مرحلة المجموعات ، موضحاً أن المباراة الأولي للفريق في المجموعة بعد 50 يوما مما يكفي للاستعداد بقوة قبل انطلاق منافسات دور المجموعات.
وأكد عبد الحفيظ ، أن الهدف الأساسي للأهلي هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، مضيفاً أن الفترة الحالية تشهد تركيز الفريق في بطولة الدوري الممتاز بعدما انفرد بصدارة جدول المسابقة عقب نهاية الجولة الثالثة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: مجموعة الاهلي "متوازنة".. وهدفنا التتويج بالاميرة الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.