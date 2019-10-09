شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: مجموعة الاهلي "متوازنة".. وهدفنا التتويج بالاميرة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجموعة المارد الأحمر، فى دوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة ، مشيراً إلى أن جميع الفرق في دور المجموعات قوية.

وجاء الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي. Advertisements

وأعرب مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لقناة تايم سبورت، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تخطي مرحلة المجموعات ، موضحاً أن المباراة الأولي للفريق في المجموعة بعد 50 يوما مما يكفي للاستعداد بقوة قبل انطلاق منافسات دور المجموعات.

وأكد عبد الحفيظ ، أن الهدف الأساسي للأهلي هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، مضيفاً أن الفترة الحالية تشهد تركيز الفريق في بطولة الدوري الممتاز بعدما انفرد بصدارة جدول المسابقة عقب نهاية الجولة الثالثة.