شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب : قرعة البطولات الافريقية.. "حلوة" للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاءت قرعة البطولات الافريقية حلوة ومقبولة جدا للفرق المصرية فى دور 32 مكرر للكونفيدرالية و مجموعات دورى الأبطال الأفريقى وسهل العبور للأدوار التالية حيث الابتعاد عن مواجهة كبار القارة السمراء .

فى دورى الابطال الافريقى الاهلى جاء فى المجموعة الثانية مع الهلال السودانى و بلاتينيوم الزيمبابوى النجم الساحلى التونسى، وهى مجموعة سهلة حيث يمكن التأهل لدور الثمانية بسهولة مع النجم الساحلى ، فالفوز على الهلال وبلاتينيوم طبيعى ومتوقع جدا ، والصعوبة أمام النجم صاحب التاريخ الطويل والاقرب صعود معا الاهلى والنجم .

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والزمالك فى حالة تخطى جينيرسيون فوت السنغالى سيكون أيضا فى المجموعة الاولى العادية وليست صعبة وتضم زيسكو الزامبى وأول اغسطس الانجولى ومازيمبى الكونغولى والثلاثى الابيض يتفوق عليهم .

وفى بطولة الكونفيدرالية الافريقية ، المصرى سيواجه كوت دى أور بطل سيشل وهى مواجهة سهلة للفريق البورسعيدى لفرق التاريخ والامكانيات الفنية والتاريخية لصالح الفريق البورسعيدى .

وبيراميدز سيلتقى يانج افريكانز التنزانى وهى مواجهة متوسطة الصعوبة على الفريق المصرى الذى يضم عدد كبير من النجوم بينهم 4 فى صفوف المنتخب الوطنى.

كما أن الزمالك فى حالة عدم تخطى بطل السنغال والمشاركة فى دور 32 مكرر سيكون على موعد مع إيزى بطل بنين وهى مواجهة سهلة للفريق الابيض الذى يمتلك امكانيات وتاريخ كبير .