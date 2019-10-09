صور .. ناشئو الطائرة "أبطال العرب ورابع عالم" فى جولة باليوم السابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار منتخب ناشئين الكرة الطائرة مقر جريدة الخليج 365 وتم تكريمهم بعد الحصول على المركز الرابع فى كأس العالم التى أقيمت فى تونس مؤخرا و ابطال العرب فى النسخة التى أقيمت فى الأردن بالفوز على البحرين 3 /0 فى النهائى .
وحضر إلى مقر الخليج 365 كلا من ، حسن الحصرى المدير الفنى للمنتخب و نصر على المدرب العام و كلا من اللاعبان عمر شريف الحاصل على لقب أفضل لاعب فى مركز 3 بالبطولة العربية و زميله يوسف أشرف .
واستطاع منتخب ناشئين الكرة الطائرة إحراج المنتخبات الكبار، حيث شهد مشوار منتخب مصر تحقيق الفوز فى 6 لقاءات من أصل 8 و الخسارة فى لقاءين فقط، فى ظل الفوز على بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ8 وسط مشوار حافل بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على منتخبات كلا من: ألمانيا بطل أوروبا فى ضربة البداية بنتيجة 3/2، ثم الأرجنتين 3/1، واليابان 3/2، والمكسيك 3/0، قبل أن ينجح فى الفوز على نيجيريا 3/0 فى دور الـ16، ويخسر أمام ايطاليا 3 / 0 فى نصف النهائى ثم الأرجنتين 3 / 1 فى تحقيق المركزين الثالث والرابع.
و ضمت قائمة شرف اللاعبين كلا من ، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.
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