عضو مجلس الزمالك لمصراوي: كنا نتمنى تواجد الأهلي معنا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حمادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنهم كانوا يريدون وقع الأهلي معهم بمجموعة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا الى عدم وجود أندية سهلة بالبطولة.

وحال تأهل الزمالك لدوري أبطال أفريقيا اذا تجاوز جينيراسيون في مباراة 24 أكتوبر الجاري، سيتواجد ضمن المجموعة الأولى مع مازيمبي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

وقال حمادة أنور بعد القرعة لـ"الخليج 365" "نحترم جميع الأندية وليس مازيمبي فقط، هم أصحاب تاريخ، لكن لا يوجد نادي سهل بالبطولة".

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وردا على أمنيات بعض مسؤولي الأهلي بتواجد الزمالك معهم بالمجموعة قال "نحن أيضا كنا نريد الأهلي معنا في المجموعة".

واستمر "كل مباراة بثلاث نقاط، لا يوجد مباراة صعبة، نستهدف تحقيق انتصارات خارج ملعبنا من أجل تسهيل مهمة التأهل لدور ربع النهائي".

واختتم "ليس لدينا أي أزمة بشأن مواجهة جينيراسيون، سنلعب المباراة في الموعد الجديد الذي حدده كاف".

الجدير بالذكر، أن الزمالك لو لم يوفق في التأهل لمجموعات أفريقيا، سوف ينتقل للكونفيدرالية لملاقاة إيزاي البنيني في الدور المؤهل للمجموعات.