مران الزمالك.. ظهور جوزيه مانويل.. غياب 11 لاعبًا.. وإراحة بوطيب وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعبه في ميت عقب؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام الأهلي.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

المران شهد انضمام الاسباني جوزيه مانويل رودريجيز، مدرب الأحمال الجديد بجهاز ميتشو؛ حيث قاد التدريبات التأهيلية للفريق على هامش مران اليوم بملعب النادي.

وشهد التدريب غياب اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد، محمود علاء، عبد الله جمعة، طارق حامد، عمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي، محمد عبد السلام، إمام عاشور، مصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على الاهتمام بالنواحي البدنية في بداية المران.

وحصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق على إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني؛ حيث يقضي اللاعب الإجازة مع أسرته في فرنسا للاطمئنان عليهم.

ومن المقرر أن يعود بوطيب الي القاهرة مساء غدٍ الخميس.

وصعد الصربي ميتشو 11 لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي للتدريب مع الفريق الأول؛ لانضمام العدد نفسه من اللاعبين للمنتخبات.

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واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: أحمد عيد، حسام أشرف، حسام عبد المجيد، أسامة فيصل، محمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد ٢٠٠١

والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد ٢٠٠٠ ومحمد طارق ٢٠٠٢ويحيي مفتاح وحسين فيصل مواليد ٩٩.

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في التدريبات يوم السبت بشكل طبيعي.

وحصل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي اقيمت اليوم بملعب النادي.

ويؤدي شيكابالا بعض التدريبات التأهيلية لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الاصابة العضلية التي يعاني منها.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تأهيلية إضافية لمحمد عبدالغني مدافع الفريق؛ حيث أدى عبدالغني تدريبات بالركض بطول الملعب بناء على تعليمات الجهاز الفني.

وواصل محمد حسن لاعب وسط الفريق البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق؛ لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من اصابة بالركبة.

ويؤدي حسن تدريبات في جمانيزيوم النادي بناء على تعليمات طبيب الفريق.