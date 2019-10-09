محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال بيتر إيندفو، مدير فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إنهم لن يحترمون أخصامهم في الملعب؛ حيث يريدون وضع بصمتهم خلال النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.
صن داونز، أوقعته القرعة التي أُجريت مساء اليوم الأربعاء، بالمجموعة الثالثة رفقة فرق الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.
مدير نادي صن دوانز أضاف في تصريحات تليفزيونية عقب القرعة:"العدو والصديق أمامنا هو الوداد المغربي لعبنا أمامه 4 أو 5 مرات ولكن لن نحترمهم في الملعب ولابد أن نضع بصمتنا هذه المرة فقد هُزمنا في النسخة الماضية من الوداد بعد أن كنا قريبين وأخرجونا من البطولة".
وأتم مدير نادي صن دوانز حديثه بالإشارة إلى تمنيه اندماج اللاعبين الجُدد بفريقه مع اللاعبين القدامى والجهاز الفني لتحقيق طموحات الفريق في النسخة الجارية من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر صن دوانز: لن نحترم خصومنا في الملعب.. نريد وضع بصمتنا في أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.