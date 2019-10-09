صن دوانز: لن نحترم خصومنا في الملعب.. نريد وضع بصمتنا في أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال بيتر إيندفو، مدير فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إنهم لن يحترمون أخصامهم في الملعب؛ حيث يريدون وضع بصمتهم خلال النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

صن داونز، أوقعته القرعة التي أُجريت مساء اليوم الأربعاء، بالمجموعة الثالثة رفقة فرق الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

مدير نادي صن دوانز أضاف في تصريحات تليفزيونية عقب القرعة:"العدو والصديق أمامنا هو الوداد المغربي لعبنا أمامه 4 أو 5 مرات ولكن لن نحترمهم في الملعب ولابد أن نضع بصمتنا هذه المرة فقد هُزمنا في النسخة الماضية من الوداد بعد أن كنا قريبين وأخرجونا من البطولة".

وأتم مدير نادي صن دوانز حديثه بالإشارة إلى تمنيه اندماج اللاعبين الجُدد بفريقه مع اللاعبين القدامى والجهاز الفني لتحقيق طموحات الفريق في النسخة الجارية من البطولة.