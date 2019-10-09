أحمد مرتضى: الزمالك تعلم من درس الكونفدرالية.. ونثق في تخطي جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن فريقه تعلم من درس الكونفدرالية في الموسم الماضي والبداية المتعثرة لفريقه قبل التتويج باللقب.

وفي تصريحات للصحافيين قال أحمد مرتضى :"تعلمنا من بدايتنا الصعبة في الموسم الماضي بالكونفدرالية، وأدركنا أنه يجب علينا أن نبدأ بشكل قوي".

ووقع الزمالك في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا مع أندية مازيمبي وزيسكو وأول أغسطس، وذلك في حال اجتياز عقبة جينيراسيون، وإذا فشل في ذلك سيواجه إيزاي المالي في دور الـ32 الثاني بالكونفدرالية.

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وأضاف نجل رئيس الزمالك :"كرة القدم الإفريقية لم يعد بها فوارق كبيرة بين الأندية، كل المواجهات ستكون صعبة، سواء داخل الأرض أو خارجها، لكن هدفنا الوحيد هو الفوز دائماً".

وعبر أحمد مرتضى عن ثقته في تغلب الزمالك على جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وأتم عضو الزمالك :"أثق في قدرتنا على تعويض خسارة الذهاب، فارق الخبرات والإمكانيات يصب في مصلحتنا بشكل واضح".