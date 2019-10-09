محمد إيهاب يتراجع عن الاعتزال: "نستكمل الإجراءات القانونية لرفع الإيقاف عن مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، التراجع عن قرار اعتزاله، بعد جلسة جمعته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكتب إيهاب عبر صفحته على فيسبوك: "الحمد لله صاحب الأمل على ما قدر وعلى ما فات والمعين على ما هو آت".

وأكمل: "بعد جلسه اليوم مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومخاطبات مع اللجنه الأوليمبية برئاسه المهندس هشام حطب بوجود المحامى الدولى نصر عزام تم الاتفاق عمل الإجراءات اللازمة لمتابعة استمرار الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبيه طوكيو 2020 لحين استكمال الإجراءات القانونية لرفع الإيقاف عن مصر والمشاركه فى الاولمبياد والله المستعان".

وكان إيهاب قرر اتخاذ قرار بالاعتزال بعد إعلان 5 عينات إيجابية جديدة للاعبي المنتخب المصري في بطولة إفريقيا، مما يهدد مصر بالإيقاف لمدة عامين، وتهديد مشاركتها في أوليمبياد طوكيو 2020".