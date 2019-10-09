أول تعليق من النجم الساحلي على مواجهة الأهلي بمجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد حمودة بو عزة المدير التنفيذي للنجم الساحلي، أن فريقه وقع في مجموعة محترمة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتضم أكبر فرق القارة الإفريقية.

ووقع النجم الساحلي في المجموعة الثانية بجانب الأهلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأوضح بو عزة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن فريق الأهلي بات كتاب مفتوح للنجم، مشيرًا إلى أنه لا يخشى مواجهة أي فريق: "لو لم نواجه الأهلي لواجهنا الوداد أو غيره من الفرق القوية".

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وأكمل: "النجم الساحلي على أتم الاستعداد لخوض دور المجموعات، جاهزون لأي فريق حتى لو الأهلي، نحن جاهزون".

وأضاف: "تقابلنا مع الأهلي في الماضي القريب، هي مواجهات كلاسيكو صعب التكهن بنتائجها، واستطعنا من قبل الفوز على الأهلي بنهائي دوري الأبطال 2007 في القاهرة".

وتوقع بو عزة مرور النجم الساحلي والأهلي للدور التالي، فيما أشار إلى أن الهلال فريق قوي ولكنه لن يزعج بطلي تونس ومصر، وكذلك عبر عن احترامه لفريق بلاتينيوم باعتبار وجوده في دور المجموعات.

واختتم: "أهداف النجم الساحلي هذا الموسم مثل كل موسم وهي الفوز بالألقاب، الفوز بدوري الأبطال وهو الهدف الأساسي لنا، ثم الفوز ببطولتي تونس المحلية الدوري والكأس".