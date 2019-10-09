الهلال لمصراوي: جاهزون لاستقبال الأهلي في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت وريهام حمدي:

أكد حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال السوداني، أن ناديه جاهز لاستقبال الأهلي في السودان، مشددًا أن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة.

وأضاف مدير العلاقات العامة بالهلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"البطولة صعبة خلال هذه النسخة نظرًا لتواجد تسعة أندية عربية، جميع الفرق قوية خلال هذه النسخة".

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وتابع :"الحظوظ متساوية بين جميع الفرق، ونريد المنافسة على اللقب بعدما حاولنا مرتين الحصول على اللقب بعد نسختي 1987 و1992 إلا أننا خسرنا خارج الميدان والجميع يشهد بأننا خسرنا بسبب التحكيم".

وعن مجموعة فريقه والتي شهدت تواجد مع الأهلي، قال :"فريق بلاتينيوم صاعد بسرعة الصاروخ كما يتواجد الأهلي والهلال السوداني وكلاهما سبق وأن حقق لقب دوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة".

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال أفريقيا خلال هذه النسخة أوقعت الأهلي مع الثلاثي الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي.