بالمواعيد.. مشوار الزمالك في الكونفدرالية حال الخسارة من جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

ينتظر نادي الزمالك 24 أكتوبر الجاري لتحديد موقفه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بمرحلة المجموعات أو الانتقال لدور الـ32 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك خسر ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال في السنغال أمام جينيراسيون بنتيجة (2-1) ليُصبح مُطالباً بالفوز بهدف نظيف فقط في لقاء الإياب من أجل التأهل لمجموعات الأبطال.

وأعلن الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب التي لم تُقم بسبب خلافات بين جينيراسيون و"كاف" والزمالك، حول موعد ومكان المباراة ليطالب كل فريق بالتأهل دون لعب.

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وفي حالة خسارة الزمالك أو تعادل مع جينيراسيون أو فوزه بفارق هدف أكثر من 2-1 فسينتقل إلى الكونفدرالية ليدافع عن لقبه بمواجهة أولى ضد إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.

الزمالك سيواجه الفريق البنيني يوم 30 أكتوبر الجاري في القاهرة أو الإسكندرية، ثم سيخوض الإياب في بنين يوم 5 نوفمبر المقبل.

وإذا عبر الزمالك عقبة الفريق السنغالي في إياب 16 دوري الأبطال سيتأهل للمنافسة في المجموعة الأولى التي تضم مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.. للتعرف على مشوار الزمالك حال التأهل لدوري الأبطال.. إضغط هنا