محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت، ريهام حمدي:
كشف فريدريك كاتينجي مندوب نادي مازيمبي الكونغولي عن رغبته في عدم استمرار الزمالك في دوري الأبطال إفريقيا حتى لا يتسبب في خطر على فريقه، بطريقة فكاهية.
وفي تصريحات لـ"يلا كورة" قال كاتينجي ضاحكاً:"سينتقل الزمالك إلى الكونفدرالية لكي نلعب ضد فريق جينيراسيون أفضل".
وأسفرت قرعة مجموعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى إلى جوار أندية مازيمبي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.
وأضاف كاتينجي :"بالتأكيد مواجهة الزمالك دائماً صعبة، وهذا حال كل المواجهات مع أندية الشمال الإفريقي".
وأنهى مندوب مازيمبي قائلاً :"وجود الزمالك في المجموعة يصعب حظوظنا في التأهل، وأيضاً في المنافسة على صدارة المجموعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب مازيمبي في القرعة مازحاً: الزمالك سينتقل للكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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