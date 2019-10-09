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مدرب إنبي نسعى لتصحيح الأخطاء قبل لقاء الإنتاج الحربي

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أكد على ماهر المدير الفني لإنبي بأنه يحاول تصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه في المباريات الثلاثة الأخيرة مشيرا إلى أن هناك تصحيح للمجموعات الدفاعية والهجومية لتقليل هذه الأخطاء

وقال كنا الأجدر بالفوز في لقاء سموحة الأخير أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل بعد الفرص العديدة التي أهدرها مهاجمونا خاصة في الشوط الثاني مشيرا

إلى أنه كانت هناك ضغوطا على لاعبينا في اللقاء الأخير لغياب الفوز.

وأبدى ماهر تفاؤلا في اللقاءات المقبلة نظرا لتحسن الأداء من مباراة لأخرى مشددا على حاجة الفريق لأي فوز يعيد التوازن للاعبين نفسيا وفنيا.

 

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