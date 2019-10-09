طنطا مع مالية كفر الزيات وديًا ..السبت

يلتقي فريق طنطا مع مالية كفر الزيات أحد أندية القسم الثاني يوم السبت المقبل استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز. المقبل استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز. ويستعد فريق طنطا للقاء الإسماعيلي يوم 24 أكتوبر بينما المالية يسعى جهازه الفنى لاختيار أفضل تشكيل للدوري القسم الثاني .

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