المقاولون يسعى لتعديل عقد "مجلي" ومدافع الفريق

يسعى مسئولو نادي المقاولون العرب، لتعديل عقد محمد مجلي نجم ذئاب الجبل، بعد المستويات الجيدة، التي يقدمها اللاعب مع الفريق.
يأتي ذلك بطلب من عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، على تعديل عقداللاعب، وكان مجلي هدفًا للنادي الأهلي في الفترة الماضية إلا أن المقاولون تمسك باللاعب.
وأنضم مجلي للمقاولون قادمًا من فريق بني سويف، في فترةالانتقالات الصيفية ٢٠١٨.
كما يسعى المقاولون، لتجديد عقد عبد الوهاب إسماعيل، الظهير الإيسر للفريق، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها منذ تصعيده.
من ناحية أخرى، نجح مسؤولو المقاولون بتجديد، عقد حارس الفريق، أحمد العربي، يأتي ذلك من أجل الحفاظ على قوام الفريق الأساسي، والبدلاء.
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