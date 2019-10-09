تدريبات قوية للاعبي منتخب مصر قبل ودية بتسوانا

خاص لاعبو منتخب مصر الأول مرانا قويا، اليوم، الأربعاء، في ثاني أيام التدريبات خلال المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون. الكابتن حسام البدري لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون. وأدي المنتخب الوطني تدريباته على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي وشارك جميع اللاعبين المختارين للمعسكر في كل أجزاء وفقرات التدريبات. وشارك جميع اللاعبين المختارين للمعسكر في كل أجزاء وفقرات التدريبات. وظهر جميع اللاعبين، بصورة طيبة واتسم المران بحماس شديد وهو ما أسعد أعضاء الجهاز الفني بوجود مثل هذه الروح والحرص من جميع اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من أجل المنتخب.

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