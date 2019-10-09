محمد حسن يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

واصل محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه للفترة المقبلة، في ظل معاناته من إصابة بالركبة. الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه للفترة المقبلة، في ظل معاناته من إصابة بالركبة. ويؤدي محمد حسن تدريبات في جمانيزيوم نادي الزمالك بناءً على تعليمات طبيب الفريق.

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