كوماندوز اليد يواجه بطل كوت ديفوار غدًا في دور الـ8 للبطولة الإفريقية

يواجه فريق كرة اليد الأول فريق ريد ستار الإيفوارى في دور الـ 8 من بطولة أفريقيا لأبطال الدورى لكرة اليد التي تقام حاليا في دولة الرأس الأخضر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً. اليد التي تقام حاليا في دولة الرأس الأخضر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً. كان كوماندوز اليد قد حسم صدارة مجموعته بالبطولة الإفريقية اليوم وذلك بعد فوزه علي فريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 38/32 في اخر لقاءات دور المجموعات.

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