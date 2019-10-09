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بعثة سباحة الأهلي تغادر القاهرة للمشاركة في بطولة بلغاريا الدولية

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بعثة فريق السباحة بالنادي برئاسة إبراهيم الكفراوي ، عضو مجلس الإدارة، غدرت القاهرة

وتمضي الأهلي 35 سباحا وسباحة ، فيما يضم الجهاز الفني ، وإداري: "محمد فاضل ، نائب رئيس جهاز الألعاب المائية

، ومحمد علام ، رئيس جهاز السباحة ، ومحمد صدقي ، ومحمد فرج ، مساعدا مدير جهاز السباحة ، واشرف صلاح ، المدير الفني ، ومحمد سيد بادي ورامي عبداللطيف مديرا قطاع الناشئين ، وثروت ماهر ، وحسام الدين عمر ، مدرب عام ، وخالد زيدان طبيب الفريق ، وأحمد الشايب إداري.

وسبق أن شارك الأهلي في بطولة بلغاريا الدولية ، وحقق نتائج مميزة في جميع المراحل العمرية.

 

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