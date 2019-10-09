بنات سلة سموحة 13 سنة يهزمن فريق مركز الشباب

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 13 سنة الأبيض بنات بقيادة الكابتن حاتم خالد انتصاراته في إطار مباريات دوري منطقة الإسكندرية وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره مركز شباب سموحة بجدارة وإستحقاق وفارق كبير من النقاط رغم غياب 7 من نجمات الفريق للإصابة (ويبدوا أن عين الحسود أصابت الفريق مبكرا) لكن باقي نجمات الفريق كانوا علي قدر المسئولية مع إدارة متميزة للقاء

من الجهاز الفني.وكان الفريق قد إستهل مبارياته بتحقيق فوزه الأول علي نظيره أليكس تالنت.

تضم قائمة الفريق النجمات: جويرية محمد حمدي وريناد طارق حسن وزينة ماهر السيد وهنا عمرو وجنة احمد الحديدي وهيا محمد حسني ومايا مصطفي وجودي محمد وجدي وفرح محمد وجومانة اسامة وحور ميسرة ومديحة احمد ومنار عماد وجني علي وكرمة احمد

وزينة أحمد وملك هيثم ونورهان ياسر وهانيا محمد مطراش وندي يحيي.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن حاتم خالد مدرب والكابتن صبري هشام صبري مساعد مدرب والكابتن مني عبد الحميد إداري والكابتن عبير أبو السعود مدرب فتنس والدكتور فرح إصابات ملاعب والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف الكابتن حسني محمد محمود المدير الفني لقطاع الناشئات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.