موقع عالمي يختار عماد النحاس أفضل مدرب بالدوري الممتاز لشهر أكتوبر

أعلن موقع نادي الأندية العالمي المختار بتصنيف المدربين عن تصنيف المدربين لشهر أكتوبر ، في الدوري المصري الممتاز. وتصدر عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ، والمدرسة داخل الدوري المصري ، حيث جاء في المركز الأول على مستوى مصر وال 194 عالميا عن شهر أكتوبر. جاء في المركز الأول على مستوى مصر وال 194 عالميا عن شهر أكتوبر. Advertisements في حين جاء الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك في المركز الثاني على مستوى الدوري المصري والـ199 عالميا. على مستوى الدوري المصري والـ199 عالميا. بينما جاء المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في المركز الـ629 عالميا والثالث على مستوى الأجانب في الدوري المصري، حيث حل تاكيس جونياس، مدرب وادي دجلة في المركز الثاني على مستوى الأجانب بالدوري بـ٣١٧ نقطة.

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