المصري يلاقي وادي دجلة وديًا الجمعة بالإسماعيلية

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الاتفاق مع نظيره بنادي وادي دجلة على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غدٍالجمعة على ملعب أحد فنادق مدينة الإسماعيلية.
تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات الفريقين لمباراتيهما بالجولة الرابعة من الدوري والتي يلتقي خلالها المصري بنظيرهفريق مصر المقاصة في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري ،فيما سيلاقي فريق وادي دجلة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري أيضاً.
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