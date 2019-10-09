تعرف عشاق كرة القدم في أفريقيا والوطن العربي على نتيجة قرعة مجموعات أبطال أفريقيا 2020-2019 وقرعة الكونفدرالية، مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ووقع الأهلي المصري في مجموعة ضمت النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزامبي.

وستكون مجموعة الموت هي المجموعة الرابعة التي تضم حامل اللقب “الترجي” بالاضافة إلى دابته السوداء في المسابقات القارية “الرجاء البيضاوي”، ونادي شبيبة القبائل الجزائري العنيد، وفيتا كلوب الأنجولي وصيف الرجاء في نهائي الكونفدرالية 2018.

حامل اللقب في العامين الماضيين “الترجي” تواجد مع البطل القياسي “الأهلي” في التصنيف الأول لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ناديي مازيمبي الكونجولي والوداد البيضاوي المغربي.

القرعة مذاعة على قناتي بي إن سبورتس الإخبارية القطرية وأون سبورت المصرية.

تعرف على نتيحة قرعة الكونفدرالية 2020-2019 – المرحلة الثانية من دور الـ 32، لا مواجهات عربية عربية – اضغط هنا

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نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا كاملة

المجموعة الأولى

فرق المجموعة الأولى البلد التصنيف القاري بريميرو دي أجوستو أنجولا الرابع مازيمبي الكونجو الديمقراطية الأول الزمالك أو جينيراسون فوت مصر / السنغال الثاني زيسكو يونايتد زامبيا الثالث

المجموعة الثانية

فرق المجموعة الثانية Advertisements البلد التصنيف القاري النجم الساحلي تونس الثاني الهلال أمدرمان السودان الثالث بلاتنيوم زيمبابوي الرابع الأهلي مصر الأول

المجموعة الثالثة

فرق المجموعة الثالثة البلد التصنيف القاري اتحاد العاصمة الجزائر الثالث صن داونز جنوب أفريقيا الثاني بترو أتلتيكو أنجولا الرابع الوداد البيضاوي المغرب الأول

المجموعة الرابعة

فرق المجموعة الرابعة البلد التصنيف القاري الرجاء البيضاوي المغرب الثاني شبيبة القبائل الجزائر الرابع فيتا كلوب الكونجو الديمقراطية الثالث الترجي تونس الأول

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