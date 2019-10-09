سامسون أدامو: هذه أكثر لحظة إثارة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا

وصف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، سامسون أدامو، اليوم الاربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، بأكثر لحظة إثارة وأهمية في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، بعد اعتماد مسؤولي الكاف لقرار إقامة مباراة واحدة لنهائي البطولة على ملعب محايد بدءًا من الموسم الحالي 2020/2019، وهو النظام المعمول به منذ فترة طويلة في دوري أبطال أوروبا.

وأقيم نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في مسماها القديم “عصبة الأبطال” وفي مسماها الجديد “دوري أبطال أفريقيا” من مباراتين ذهاب وإياب على ملعبي طرفي المباراة النهائية منذ عام 1964 حتى 2019.

سامسون أدامو قدم حفل قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 وقرعة دور الـ 32 مكرر لبطولة الكونفدرالية.

وقال في كلمته الافتتاحية “نحن أمام لحظة تاريخية الآن بعد تغيير نظام نهائي بطولتي الكاف (دوري أبطال أفريقيال والكونفدرالية) ليقاما من مباراة واحدة بدلاً من مباراتين”.

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وحاول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تجاوز الكثير من المشاكل عند إقامة المباراة على ملعبي الفريقين المتأهلين إلى النهائي من ذهاب وإياب على مدار الـ 20 سنة الماضية، خاصةً في نهائي 2007 الذي شهد اعتداء جمهور الأهلي على لاعبي النجم الساحلي التونسي في ستاد القاهرة.

لكن الأمور تفاقمت وخرجت عن سيطرة الكاف في إياب نهائيي 2018 و2019 بعد إقامتهما على ملعب رادس الخاص بالترجي التونسي.

وشكا الأهلي المصري من تعرض لاعبيه والوفد الإعلامي للاعتداء من جمهور الترجي خارج الملعب، وراسل الكاف لإعادة حقوقه.

وبعد عدة أشهر شكا نادي الوداد المغربي هو الآخر من نفس الملعب “رادس” وجمهور وإدارة الترجي، لكن هذه المرة قرر التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، لا سيما بعد تعطيل تقنية الفار بفعل فاعل، ما حرم الوداد من هدف التعديل الذي سجله وليد الكرتي مطلع الشوط الثاني ليتم إلغاء المباراة وتتويج الترجي بعد شد وجذب استمر لمدة ثلاثة أشهر.