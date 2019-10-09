- 1/2
- 2/2
سحبت قرعة المرحلة الثانية من دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية (كأس الاتحاد الأفريقي)، مساء اليوم الاربعاء، في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وأسفرت عن وقوع بيراميدز المصري مع يونج أفريكانز التنزاني، ووصيف النسخة الماضية “نهضة بركان” مع نادي فوزا جونيور من مدغشقر.
وأبعدت القرعة الفرق العربية عن بعضها البعض، وأمام نادي بارادو الجزائري مواجهة صعبة أمام فريق كامبالا سيتي صاحب الخبرات الميدانية الجيدة في البطولات القارية في السنوات الماضية.
وستنتقل الفرق الفائزة إلى دور مجموعات دور الـ 16.
للتعرف على نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا 2020-2019 (اضغط هنا)
للتعرف على مواعيد مباريات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2020-2019 (اضغط هنا)
القرعة بالكامل
|
بانداري – كينيا
|
حوريا كوناكري – غينيا
|
يونج أفريكانز – تنزانيا
|
بيراميدز – مصر
|
إنييمبا – نيجيريا
|
جالاكسي – جنوب أفريقيا
|
الزمالك المصري أو جينيراسون فوت السنغالي
|
إيزاي – بنين
|
أشانتي كوتوكو – غانا
|
سان بيدرو – كوت دي فوار
|
كامبالا سيتي – أوغندا
|
بارادو – الجزائر
|
جورماهيا – كينيا
|
موتيما بيمبي – الكونجو الديمقراطية
|
سونجو – موزمبيق
|
بيدفيست ويتس – جنوب أفريقيا
|
إليكت سبورت – تشاد
|
دجوليبا – مالي
|
حسنية أكادير – المغرب
|
جرين إيجلز – زامبيا
|
زاناكو – زامبيا
|
كانو سبورت – غينيا الاستوائية
|
نهضة بركان – المغرب
|
فوسا – مدغشقر
|
المصري البورسعيدي – مصر
|
كوت دو أور – سيشيل
|
إينوجو رينحرز – نيجيريا
|
كارا – توجو
|
إف سي نوازيبو – موريتانيا
|
تريناجل – زيمبابوي
|
النصر – ليبيا
|
برولين – أوغندا
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة قرعة الكونفدرالية 2019-2020 | المرحلة الثانية من دور الـ 32 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.