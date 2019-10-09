نتيجة قرعة الكونفدرالية 2019-2020 | المرحلة الثانية من دور الـ 32

سحبت قرعة المرحلة الثانية من دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية (كأس الاتحاد الأفريقي)، مساء اليوم الاربعاء، في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وأسفرت عن وقوع بيراميدز المصري مع يونج أفريكانز التنزاني، ووصيف النسخة الماضية “نهضة بركان” مع نادي فوزا جونيور من مدغشقر.

وأبعدت القرعة الفرق العربية عن بعضها البعض، وأمام نادي بارادو الجزائري مواجهة صعبة أمام فريق كامبالا سيتي صاحب الخبرات الميدانية الجيدة في البطولات القارية في السنوات الماضية.

وستنتقل الفرق الفائزة إلى دور مجموعات دور الـ 16.

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