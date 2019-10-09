قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019 | النقاد يتوقعون قرعة نارية!

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والأفريقية قرعة قوية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2019 (دور الـ16)، مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، في أحد الفنادق الكبرى القريب من مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمدينة 6 أكتوبر.

ويتوقع عدد من النقاد الرياضيين قرعة نارية مليئة بالدربيات والنهائيات المُبكرة، نظرًا لوجود 8 أندية عربية هم “الأهلي والوداد والرجاء والترجي والنجم الساحلي والهلال وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة” بالإضافة إلى الزمالك إذا ما تجاوز عقبة جينيراسون فوت السنغالي في المباراة التي أثارت الكثير من الجدل على مدار الـ 10 أيام الماضية.

ويشارك الخليج 365 عدد من أبرز الصحفيين في توقع نتيجة قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

البداية من الصحفي المصري المخضرم “أحمد عويس” الذي توقع خلو مجموعة الأهلي من أي ناد عربي، مخالفًا معظم التوقعات التي وضعت الأهلي مع النجم الساحلي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري أو النجم الساحلي والهلال السوداني أو الزمالك والهلال.

ويعتقد مدير القسم الرياضي في صحيفة التحرير المصرية أن مجموعة الموت ستضم “الوداد البيضاوي والنجم الساحلي واتحاد العاصمة وبريميرو دي أوجستو”.

إليكم جدول توقعات أحمد عويس

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الأهلي – صن دوانز– زيسكو يونايتد – بترو اتلتيكو المجموعة الثانية الترجي – زمالك أو جينيراسون فوت – فيتا كلوب – شبيبة القبائل المجموعة الثالثة مازمبي – الرجاء البيضاوي – الهلال أمدرمان – بلاتنيوم المجموعة الرابعة الوداد البيضاوي – النجم الساحلي – اتحاد العاصمة – بريميرو دي أوجستو

أما الكاتب الرياضي في موقع فيلجول المصري “عادل كُريم” والصحفي في موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، فقال أن الأهلي سيصطدم بشقيقه الزمالك بالإضافة إلى الهلال السوداني، وسينضم لهم الفريق الأنجولي العنيد “بترو أتلتيكو”.

وتوقع عادل كريم تواجد الوداد البيضاوي المغربي في مجموعة الموت مع صن داونز الجنوب أفريقي وفيتا كلوب الكونجولي بالإضافة إلى شبيبة القبائل الجزائري من التصنيف الرابع.

إليكم جدول توقعات عادل كُريم

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الأهلي – الزمالك أو جينيراسون فوت – الهلال أمدرمان – بترو أتليتيكو المجموعة الثانية الترجي – النجم – اتحاد العاصمة – بلاتينوم المجموعة الثالثة الوداد البيضاوي – صن داونز – فيتا كلوب – شبيبة القبائل المجموعة الرابعة مازيمبي – الرجاء البيضاوي – زيسكو يونايتد – بريميرو دي أجوستو

واتفق الصحفي في قناة النيل للرياضة “حسين شعبان” مع أحمد عويس في أن الأهلي لن يتواجد في مجموعة عربية، وسيعود لمواجهة صن داونز للانتقام منه على ما فعله في ذهاب الدور ربع النهائي من نسخة العام الماضي.

إليكم توقعات حسين شعبان

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الترجي – النجم الساحلي – الهلال أمدرمان – بلاتينيوم المجموعة الثانية الأهلي – صن داونز – فيتا كلوب – بترو أتلتيكو المجموعة الثالثة مازيمبي– الزمالك أو جينيراسون فوت – اتحاد العاصمة– بريميرو دي اوجستو المجموعة الرابعة الوداد البيضاوي – الرجاء البيضاوي – زيسكو يونايتد – شبية القبائل

ورجح مراسل قناة تايم سبورتس “محمد طه” وقوع الترجي الرياضي التونسي في مجموعة صعبة رغم خلوها من أندية عربية، حيث وضع بطل النسختين الماضيتين مع صن داونز الجنوب أفريقي وفيتا كلوب الكونجولي وبريميرو دي أوجستو.

ومن المعروف أن بريميرو دي أوجستو من أقوى أندية القارة السمراء في السنوات الثلاث الماضية، وبينه وبين الترجي ثأر قديم، عندما تأهل المكشخ على حسابه إلى نهائي نسخة 2018 بمعاونة التحكيم.

كما أن الترجي خسر عدد من أبرز نجومه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في مقدمتهم الجزائري “يوسف بلايلي” المنضم لأهلي جدة السعودي بالإضافة للتونسي سعد بقير.

إليكم توقعات محمد طه

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الترجي – صن داونز– فيتا كلوب – بريميرو دي اوجستو المجموعة الثانية الوداد البيضاوي – الرجاء البيضاوي – فيتا كلوب – ببترو أتلتيكو المجموعة الثالثة مازيمبي– الزمالك أو جينيراسون فوت – الهلال أمدرمان – شبيبة القبائل Advertisements المجموعة الرابعة الأهلي– النجم الساحلي – اتحاد العاصمة – بلاتينيوم

وصدم الصحفي في موقع البوابة نيوز “بلال السيسي” فريق الرجاء البيضاوي المغربي بمجموعة غاية في الصعوبة خلال توقعه لقرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

بلال – الصحفي السابق في قناة النادي الأهلي – توقع الرجاء البيضاوي مع مازيمبي الكونجولي والثنائي الجزائري اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، وهي مجموعة غاية في الصعوبة على الفريق العائد للمشاركة بعد غياب دام أربعة أعوام.

إليكم توقعات بلال السيسي

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الأهلي – صن داونز – فيتا كلوب – بترو أتلتيكو المجموعة الثانية الترجي – الزمالك أو جينيراسون فوت – زيسكو يونايتد – بلاتنيوم المجموعة الثالثة الوداد البيضاوي – النجم الساحلي – الهلال – بريميرو دي أجوستو المجموعة الرابعة مازيمبي – الرجاء البيضاوي – اتحاد العاصمة – شبيبة القبائل

وقال الصحفي المغربي “يوسف الشافعي” – رئيس تحرير موقع البطولة المغربي سابقًا والمحلل في قناة ميدي آ المغربية – أن الثنائي المغربي “الوداد والرجاء” سيقعان مع بعضهما البعض في نفس المجموعة التي ستضم اتحاد العاصمة الجزائري وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

إليكم توقعات يوسف الشافعي

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الترجي – النجم – فيتا – شبيبة القبائل المجموعة الثانية الوداد – الرجاء – اتحاد العاصمة – بريميرو اوجوستو المجموعة الثالثة مازيمبي – صنداونز – زيسكو – بلاتينيوم المجموعة الرابعة الأهلي – الزمالك أو جينيراسون فوت – الهلال – بيترو أتلتيكو

توقعات رئيس تحرير النسخة المصرية لموقع جول “صبري السيد”

إليكم توقعات صبري السيد

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الترجي – صنداونز – زيسكو– بلاتنيوم المجموعة الثانية الأهلي – الرجاء– اتحاد العاصمة– بترو أتلتيكو* المجموعة الثالثة الوداد – النجم – فيتا كلوب –بريميو اوجستو المجموعة الرابعة مازيمبي – الزمالك أو جينيراسون فوت –الهلال – شبيبة القبائل

توقعات الصحفي في إذاعة الشباب والرياضة “رضا السنباطي”

إليكم توقعات رضا السنباطي

المجموعة الفرق المجموعة الأولى الاهلي – النجم – زيسكو يونايتد – بترو اتليتيكو المجموعة الثانية تي بي مازيمبي – الرجاء البيضاوي – فيتا كلوب – شبيبة القبائل المجموعة الثالثة الترجي الرياضي – صن داونز – اتحاد العاصمة – بريميرو دي اوجستو المجموعة الرابعة الوداد البيضاوي – الزمالك أو جينيراسون فوت – الهلال أم درمان – بلاتينيوم

ترى مَن سيكون صاحب أفضل توقع؟ هذا ما سنعرفه بعد ساعات قليلة في قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.