رياضة | الهلال السوداني: الأهلي يجعل الصراع شرس في المجموعة الثانية لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السوداني: الأهلي يجعل الصراع شرس في المجموعة الثانية لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني، إن وجود النادي الأهلي في المجموعة الثانية يزيد من صعوبتها ، خاصة أنها تضم إلى جانبه فرقا كبيرة وتمتلك مقومات الفوز باللقب مثل النجم الساحلي،مشيرا إلى أن الهلال فريق كبير ايضا ويستعد بشكل جيد لخوض منافسات دوري المجموعات.

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وأكد حسن عيسى أن الهلال يرغب في الظهور على نفس مستوى فرق المجموعة التي تضم معه كلاً من : الأهلي ، النجم الساحلي التونسي ، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وأضاف: “كرة القدم لا يوجد بها ثوابت، وكل يوم بها جديد، والتأهل يكون لمن يبذل الجهد ويعطي أكثر داخل الميدان وهذا ما سيكون شعار الفريق السوداني”.