رياضة | الأهلي يحسم صفقة كهربا رغم تهديدات مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم صفقة كهربا رغم تهديدات مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق، وفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي، خلال فترة تواجده بالقاهرة.

وكشفت مصادر خاصة، عن مدة تعاقد محمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي، وقيمة العقد، وذلك بعد الاتفاق بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء على كافة تفاصيل التعاقد، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف المارد الأحمر لمدة أربعة مواسم ونصف قادمة.

ومن المنتظر أن تكلف صفقة كهربا خزينة النادي الأهلي 60 مليون جنيه، للظفر بخدماته في الفترة المقبلة، بعدما أنتقل إلى صفوف النادي البرتغالي بعد رحيله عن صفوف الزمالك، في ظل الأزمات التي نشبت مع مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

وكان هناك اتفاق مبدأي بين كهربا وإدارة الأهلي، بالتعاقد معه بعد إنتقاله للفريق البرتغالي، لتدعيم صفوف الفريق، وهو ما قام المارد الأحمر بتطبيقه الآن، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

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تهديدات مرتضى لصفقة كهربا

وقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بتحذير الأهلي من التعاقد مع كهربان مؤكدًا على لجؤه إلى تصعيد الأزمة في حالة إتمام التعاقد، من أجل إيقاف اللاعب من المشاركة.

كما صرح مرتضى منذ أيام قائلاً: "إذا أنتقل كهربا إلى الأهلي فهذا يعني تعاقدهم مع لاعب يمتلك عقدًا مع الزمالك لمدة 3 مواسم"، كما هدد الأهلي بالحصول على نصف لاعبيه في حالة انضمام كهربا للأهلي.

وأضاف: "سادفع للاعبي الأهلي ضعف المبالغ الذي يتقاضاه اللاعب مع ناديه، فإذا كان يتقاضى20 مليون سأدفع له 40 مليون، لذلك عليهم الحذر من التعاقد مع كهربا".

وشهدت فترة تواجد كهربا مع الزمالك العديد من المشاكل خاصة في الفترة الأخيرة، كان أبرزها المشكلة التي دارت بين اللاعب ورئيس الزمالك على خلفية حضوره نجلة أحمد سليمان، عضو الزمالك السابق، والذي يوجد العديد من المشاكل بينه وبين رئيس النادي الحالي مرتضى منصور، ورغم حل الأزمة إلا أن تعرض اللاعب للعديد من الأزمات جعله يقرر الرحيل نحو الغريم التقليدي الأهلي عبر بوابة الأحتراف للدوري البرتغالي، ثم العودة إلى القلعة الحمراء.