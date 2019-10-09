رياضة | مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

انتهت منذ قليل مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وأسفرت عن مجموعات نارية وأخري متوازنة.

الفرق المصرية المتواجده في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد كل من نادي الأهلي و نظيره نادي الزمالك كممثلان لمصر في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعى عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الهلال السوداني و النجم الساحلي بلاتينيوم.

ويستعرض موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

Advertisements