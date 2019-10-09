رياضة | مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت منذ قليل مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وأسفرت عن مجموعات نارية وأخري متوازنة.
الفرق المصرية المتواجده في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد كل من نادي الأهلي و نظيره نادي الزمالك كممثلان لمصر في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
وأسفرت القرعى عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الهلال السوداني و النجم الساحلي بلاتينيوم.
ويستعرض موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:
الجولة الأولي: النجم الساحلي والأهلي، 29،30 نوفمبر.
الجولة الثانية: الأهلي والهلال 6،7 ديسمبر.
الجولة الثالثة: الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي 27 ،28 ديسمبر.
الجولة الرابعة: بلاتينيوم الزيمبابوي والاهلي 14 ،15 فبراير.
الجولة الخامسة: الأهلي والنجم 21، 22 فبراير.
الجولة السادسة: الهلال والأهلي 6،7 مارس.