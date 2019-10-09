رياضة | ميسي يكشف عن النادي الذي يرغب في الاعتزال بداخله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن النادي الذي يرغب في الاعتزال بداخله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن النادي الذي يرغب أن ينهي مسيرته الكروية فيه.

تصريحات ميسي بشأن النادي الذي يرغب بالإعتزال بداخله

وقال ميسي في تصريحات صحفية: " في عامي 2013 و 2014 عانيت كثيراً بسبب مشكلة مع وزارة الخزانة كان لديّ عقل للمغادرة ، وليس لمغادرة برشلونة بل لمغادرة إسبانيا، لم أعد أريد أن أكون هنا بعد الآن ، شعرت بسوء المعاملة، لم يكن لدي أي عرض رسمي من أي فريق ولكن كانت الأبواب مفتوحة".

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وأضاف ليو: "اليوم فكرتي وفكرة عائلتي هي أن أنهي مسيرتي هنا في البارسا، خاصة للسنوات التي كنت فيها هنا، وكيف أشعر في النادي، ثم بسبب ما هو مألوف بالنسبة لنا، زلمدى معرفتنا بهذه المدينة، لأطفالي، لعدم تغيير صداقاتي، ولا أريد كسرها، لأن علي أن أعيشها على مستواي الشخصي".

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.