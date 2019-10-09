رياضة | منتخب مصر يؤدي مرانه الثاني استعداداً لمواجهة بتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يؤدي مرانه الثاني استعداداً لمواجهة بتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو منتخب مصر الأول مرانا قويا، اليوم، الأربعاء، في ثاني أيام التدريبات خلال المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

وأدي المنتخب الوطني تدريباته على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي وشارك جميع اللاعبين المختارين للمعسكر في كل أجزاء وفقرات التدريبات.

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وظهر جميع اللاعبين، بصورة طيبة واتسم المران بحماس شديد وهو ما أسعد أعضاء الجهاز الفني بوجود مثل هذه الروح والحرص من جميع اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من أجل المنتخب.

وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين عدا المستبعد عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، والذى أصيب خلال لقاء الأهلي وأسوان ببطولة الدوري.

وضمت قائمة المنتخب كل من : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد