رياضة | ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي والهلال؟ (الأحمر لا يفوز في السودان)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي والهلال؟ (الأحمر لا يفوز في السودان) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2019-2020) التي أجريت مساء اليوم الأربعاء، في إحدي فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، فريق الأهلي ضمن المجموعة الثانية مع أندية: النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز.

ويخوض الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وسط طموحات كبيرة من الجماهير الحمراء لتحقيق لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، والأولي منذ عام 2013.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال السودان:-

تقابل الأهلي مع الهلال السوداني في 6 مباريات رسمية خلال تاريخ مشاركتهما بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في مباراتين، مقابل انتصارين ايضًا لفريق الهلال السوداني، كما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

سجل لاعبو الأهلي 4 أهداف في شباك بطل السودان، بينما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف أيضًا.

- أول مواجهة بين الأهلي والهلال كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 1987، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الإياب وتوج بلقب البطولة.

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- ثاني مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2004، وخسر الأهلي ذهابًا بهدف نظيف، بينما انتهي لقاء الإياب بالسودان بالتعادل السلبي.

- أما ثالث المواجهات بين الفريقين كانت في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال عام 2007 وفاز الأهلي ذهابًا 2-0، وخسر إيابًا 3-0 بالسودان.

ولم ينجح النادي الأهلي في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته ضد الهلال بالسودان، حيث تقابل الفريقين في 3 مباريات على ملعب الهلال، حسم التعادل نتيجة مباراتين، وفاز الفريق السوداني بالمباراة الثالثة.

وجاءت قرعة دور المجموعات الإفريقي كالتالي

المجموعة الأولى : مازيمبي، الفائز من الزمالك وجينيراسون، اول اغسطس، زيسكو

المجموعة الثانية : الأهلي، النجم، الهلال، بلاتنيوم.

المجموعة الثالثة : اتحاد العاصمة، صنداونز، الوداد، بترو أتليتكو

المجموعة الرابعة : الترجي، الرجاء، شبيبة القبائل، فيتا كلوب