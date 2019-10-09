رياضة | بشرى سارة للزمالك بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تفوق كاسح للأبيض علي الأندية الزامبية والأنجولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للزمالك بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تفوق كاسح للأبيض علي الأندية الزامبية والأنجولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن تواجد الفائز والمتأهل من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري ضمن المجموعة الأولي للبطولة القارية الكبري.

وجائت المجموعة الأولي كالأتي :

المجموعة الأولي: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت - زيسكو يونايتد الزامبي.

وأسفرت القرعة عن بشري ساري لنادى الزمالك وهو تواجد فريقين لم يواجههم الزمالك من قبل وهم أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

واجه الزمالك الفرق الزامبية 14 مرة مع، حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 4 و خسر فى مباراتين.

ويعد أكثر الفرق الذى واجهها الزمالك من الأندية الزامبية هو فريق نكانا الزامبي والذى واجه الأبيض فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات، و تعادل فى 4 وخسر لقائين، بينما واجه الزمالك من قبل فريق موفوليرا ووندرز مباراتان وفاز الزمالك باللقائين.

بينما تاريخ الزمالك مع الأندية الأنجولية يحمل أيضاً بشري ساري للقلعة البيضاء، بعد ان واجه الفرق الأنجولية في 8 مواجهات أولها أمام فريق أتليتكو أفياساو في دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا عام 2005، وتعادل الفريقين ذهابًا في أنجولا 1-1 وفاز الزمالك إيابًا 2-0.

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ثم واجه الزمالك في بطولة ذوري ابطال إفريقيا عام 2008 فريق إنتر كلوب، وفاز الزمالك بنتيجة 3-0 ذهابًا، بينما خسر 2-1 في لقاء الإياب.

ثم مواجهة كابوسكورب في دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي عام 2014، فاز الزمالك بهدف دون رد في القاهرة، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الإياب.

وفى العام الماضي 2018 واجه الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى توج بها الفارس الأبيض تعادل الزمالك بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية وفى لقاء الإياب فى أنجولا فاز الفريق بهدف.

وأسفرت باقي المجموعات كالأتي :

المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز - بيترو أتلتيكو -الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الرجاء - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي .