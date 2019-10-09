رياضة | جنابري يواصل التألق مع ألمانيا ويحطم رقم كلوزه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنابري يواصل التألق مع ألمانيا ويحطم رقم كلوزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل اللاعب الدولي الألماني جنابري مهاجم نادي بايرن ميونيخ هدفا في مباراة منتخب بلاده المقامة الآن أمام الأرجنتين علي ملعب سيجنال ادونا بارك الدولي بمدينة دوتموند ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي.

وبهذا الهدف أصبح المهاجم الشاب أسرع لاعب يسجل 10 أهداف رفقة المنتخب الألماني في 11 مباراة فقط متخطيًا الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه الذي سجل نفس العدد من الأهداف لكن في 13 مباراة.

ولعب جنابري حتي الآن مع منتخب ألمانيا 11 مباراة استطاع فيها أن يسجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ألمانيا والأرجنتين الودية بتقدم المانشيفت بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.