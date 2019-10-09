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رياضة | موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

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أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم فرق بلاتينيوم الزيمبابوي  والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في هذه المجموعة في مباراتين حيث ستكون الأولى بالجولة الثانية يوم 6 أو 7 ديسبمر، فيما ستكون الثانية بالجولة السادسة يوم 6 أو 7 مارس.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

ويحتل الاهلي لقب أكثر أندية أفريقيا تتويجاً باللقب القاري حيث حصد البطولة 8 مرات.

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وجاءت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي :-

- المجموعة الأولي: مازيمبى الكونغولي -  الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي زيسكو الزامبي أول أغسطس الأنغولي

- المجموعة الثانية:  النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني بلاتينيوم الزيمبابوي

- المجموعة الثالثة: الوداد المغربي صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي

- المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي الرجاء البيضاوي المغربي فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري

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