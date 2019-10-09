رياضة | موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم فرق بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في هذه المجموعة في مباراتين حيث ستكون الأولى بالجولة الثانية يوم 6 أو 7 ديسبمر، فيما ستكون الثانية بالجولة السادسة يوم 6 أو 7 مارس.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

ويحتل الاهلي لقب أكثر أندية أفريقيا تتويجاً باللقب القاري حيث حصد البطولة 8 مرات.

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