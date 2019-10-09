رياضة | تعرف على موعد مباراتي الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراتي الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم فرق بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويبدأ الأهلي مهمته في دور المجموعات بمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي وذلك أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر.

ويواجه الأهلي النجم الساحلي في مباراتين بهذه المجموعة حيث ستكون الأولى يوم 29 أو 30 من شهر نوفمبر المقبل، فيما ستكون المباراة الثانية بالجولة الخامسة ويوم 21 أو 22 فبراير.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدم اتخطى عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

ويحتل الاهلي لقب أكثر أندية أفريقيا تتويجاً باللقب القاري حيث حصد البطولة 8 مرات.

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