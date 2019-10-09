رياضة | عاجل - مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع محتمل لفريق الزمالك في المجموعة الأولى ، في حالة الفوز على جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ المعادة يوم ٢٤ أكتوبر في أحد ملاعب القاهرة.

وفي حالة فوز الزمالك في المباراة يخوض الابيض مواجهات دور الـ١٦ "المجموعات" لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاءت مجموعة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي :

التصنيف الأول : مازيمبي

التصنيف الثاني : الفائز من الزمالك وجينيراسون

التصنيف الثالث : زيسكو

التصنيف الرابع :اول أغسطس

وجاءت قرعة المجموعات كالتالي :

المجموعة الأولى : مازيمبي، الفائز من الزمالك وجينيراسون، اول اغسطس، زيسكو

المجموعة الثانية : الأهلي، النجم، الهلال، بلاتنيوم.

المجموعة الثالثة : اتحاد العاصمة، صنداونز، الوداد، بترو أتليتكو

المجموعة الرابعة : الترجي، الرجاء، شبيبة القبائل، فيتا كلوب.

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مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي

يفتتح الفارس الابيض مشواره بدور المجموعات في حالة عبور نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال بمباراة من العيار الثقيل مع نظيره مازيمبي في الكونغو أحد أيام ٢٩ او ٣٠ نوفمبر القادم.

أول أغسطس

يواجه فريق الزمالك نظيره اول أغسطس الأنجولي احد أيام ٦ او٧ ديسمبر المقبل في ثان جولات المجموعة الأولى بمصر.

زيسكو

يقابل ممثل القطر المصري نظيره زيسكو الزامبي احد أيام ٢٧ او ٢٨ ديسمبر المقبل في زامبيا ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

زيسكو

يعود الزمالك ليستضيف نظيره زيسكو الزامبي في القاهرة أحد أيام ١٤ او ١٥ فبراير علم ٢٠٢٠ ضنن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مازيمبي

يستضيف فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي في مصر احد أيام ٢١ او ٢٢ فبراير ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

أول أغسطس

ويختتم فريق الزمالك مشواره بدور المجموعات بمباراة اول أغسطس الأنجولي احد أيام ٦ او ٧ مارس من عام ٢٠٢٠ ضمن مواجهات الجولة السادسة والاخيرة.