شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة البرازيلي يكرم نيمار قبل مباراته الدولية المئة والان مع التفاصيل

كرم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نجم منتخبه الأول، نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء قبل مباراة الفريق الودية غدا الخميس أمام المنتخب السنغالي، والتي ستكون المباراة الدولية الـ 100 للنجم الكبير.

وتحدث نيمار خلال حدث تكريمه لوسائل الإعلام وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية: "خلال 100 مباراة كان هناك العديد من الاحباطات والهزائم والكثير من الأخطاء، ولكن إذا كنت مكافحا يمكنك بعد كل شيء أن تتجاوز أخطاءك، أنا سعيد بالوصول إلى هذا الرقم، لم أكن أتخيل حتى في أفضل احلامي إمكانية حدوث هذا الأمر".

وردا على سؤال عن دوره داخل المنتخب البرازيلي، أجاب نيمار قائلا: "لقد كنت مع المنتخب طوال 10 سنوات، دائما ما كنت أحد الأسماء الأكثر أهمية المنوط بها حمل كل شيء على عاتقها، لم أتهرب من هذا أبدا، دائما ما كنت أؤدي دوري في المنتخب، عندما يصل أحد اللاعبين إلى هذا المستوى، فمن الطبيعي أن يتلقى معاملة مختلفة، في برشلونة ميسي يتلقى معاملة مختلفة،

وهذا لأنه مختلف".

وانتقل نيمار إلى التحدث عن إصاباته المتكررة، مؤكدا أنها أعاقت طريقه ومشواره الكروي، واستطرد قائلا: "لقد خضعت للعلاج طوال ثلاثة أشهر خلال العامين الأخيرين، هذا يعيق طريق أي لاعب كرة، ولكن إذا قمت بتحليل جميع المباريات والأرقام سترى أنني لم أتخل عن لعب كرة القدم، للأسف هذا يحدث أحيانا خلال مسيرة لاعب الكرة، يجب أن تتمتع بعقلية جيدة وجاهزية لكي تتمكن من تعديل الموقف".

واختتم نيمار قائلا: "أنا سعيد مع الفريق الوطني ، وسعيد أيضا في النادي، الجميع يعرف ما حدث في سوق الانتقالات الصيفية ويعرف أنني كنت أرغب في الرحيل، اليوم أشعر بالسعادة والراحة مع النادي أيضا، لست سعيدا مع المنتخب فقط، الموسم بدأ بشكل جيد بالنسبة لي، سأدافع عن ناديي بكل شراسة، سأبذل قصارى جهدي من أجل أن نحصد أشياء كبيرة، إذ ا كنت جيدا مع

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النادي فسأنضم إلى المنتخب".اتحاد الكرة البرازيلي يكرم نيمار قبل مباراته الدولية المئة

كرم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نجم منتخبه الأول، نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء قبل مباراة الفريق الودية غدا الخميس أمام المنتخب السنغالي، والتي ستكون المباراة الدولية الـ 100 للنجم الكبير.

وتحدث نيمار خلال حدث تكريمه لوسائل الإعلام وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية: "خلال 100 مباراة كان هناك العديد من الاحباطات والهزائم والكثير من الأخطاء، ولكن إذا كنت مكافحا يمكنك بعد كل شيء أن تتجاوز أخطاءك، أنا سعيد بالوصول إلى هذا الرقم، لم أكن أتخيل حتى في أفضل احلامي إمكانية حدوث هذا الأمر".

وردا على سؤال عن دوره داخل المنتخب البرازيلي، أجاب نيمار قائلا: "لقد كنت مع المنتخب طوال 10 سنوات، دائما ما كنت أحد الأسماء الأكثر أهمية المنوط بها حمل كل شيء على عاتقها، لم أتهرب من هذا أبدا، دائما ما كنت أؤدي دوري في المنتخب، عندما يصل أحد اللاعبين إلى هذا المستوى، فمن الطبيعي أن يتلقى معاملة مختلفة، في برشلونة ميسي يتلقى معاملة مختلفة،

وهذا لأنه مختلف".

وانتقل نيمار إلى التحدث عن إصاباته المتكررة، مؤكدا أنها أعاقت طريقه ومشواره الكروي، واستطرد قائلا: "لقد خضعت للعلاج طوال ثلاثة أشهر خلال العامين الأخيرين، هذا يعيق طريق أي لاعب كرة، ولكن إذا قمت بتحليل جميع المباريات والأرقام سترى أنني لم أتخل عن لعب كرة القدم، للأسف هذا يحدث أحيانا خلال مسيرة لاعب الكرة، يجب أن تتمتع بعقلية جيدة وجاهزية لكي تتمكن من تعديل الموقف".

واختتم نيمار قائلا: "أنا سعيد مع الفريق الوطني ، وسعيد أيضا في النادي، الجميع يعرف ما حدث في سوق الانتقالات الصيفية ويعرف أنني كنت أرغب في الرحيل، اليوم أشعر بالسعادة والراحة مع النادي أيضا، لست سعيدا مع المنتخب فقط، الموسم بدأ بشكل جيد بالنسبة لي، سأدافع عن ناديي بكل شراسة، سأبذل قصارى جهدي من أجل أن نحصد أشياء كبيرة، إذ ا كنت جيدا مع النادي فسأنضم إلى المنتخب".