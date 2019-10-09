شكرا لقرائتكم خبر عن تشابي ألونسو يؤكد براءته من اتهامات بالتهرب الضريبي والان مع التفاصيل

دافع اللاعب الإسباني السابق، تشابي ألونسو، اليوم الأربعاء عن نفسه أمام اتهامات التهرب الضريبي التي وجهتها له النيابة العامة في بلاده بعد أن أدانته بالتخلف عن دفع مليوني يورو عن أرباحه خلال أعوام 2010 و2011 و2012.

وقال ألونسو خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم: "بالطبع أوفيت بجميع التزاماتي الضريبية، لم ولن أصدق بأنني قمت بأمور لم يكن بمقدوري القيام بها".

يذكر أن النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة الحبس لخمس سنوات على ألونسو بعد إدانته بالتهرب الضريبي.

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وأعرب ألونسو لدى وصوله إلى مقر التحقيقات عن شعوره بالهدوء والثقة، مؤكدا أن العدالة ستبرأ ساحته، كما أوضح أنه لم يتوصل لأي اتفاق مع النيابة العامة لتخفيف العقوبة، وذلك انطلاقا من قناعته ببراءته.

وأضاف ألونسو قائلا: "لقد كنت واضحا وشفافا دائما ولم أخف أي شيء، كنت أدفع دائما ما يتعين علي دفعه".

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع العقوبة المذكورة على ألونسو بعد اتهامه بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية خلال أعوام 2010 و2011 و2012.