شكرا لقرائتكم خبر عن رفض قرار رحيل سييرا والان مع التفاصيل

قامت إدارة نادي الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي بإتخاذ أراء لاعبي الفريق حول المدرب التشيلي "لويس سييرا"، وجاء ذلك عقب المطالبة برحيل سييرا من قبل جماهير النادي وذلك غضبًا لنتائج الفريق مؤخرًا والتي انتهت بخسارته امام الحزم بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لصحيفة الإقتصادية السعودية فأن لاعبي الفريق طالبوا بإستمرار سييرا وعدم تحميله مسؤولية النتائج والهزيمة

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ولما ذكر في صحيفة الاقتصادية بان لاعبي الإتحاد قالوا للإدارة " مثلما ينسب الفوز للجميع لابد ان يطبق ذلك عند الخسارة"

وقد كانت إدارة النادي تعتزم بإقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا وتنتظر نجاح مفاوضاتها مع السويسري " كريستيان جروس" مدرب نادي الزمالك السابق .

وقد احتل الاتحاد المركز السادس في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٩ نقاط ويستعد حاليًا لمواجهة الوحدة في الجولة القادمة من منافسات الدوري السعودي.