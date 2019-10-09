الامارات | فان دييك يكشف موقف محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن فان دييك يكشف موقف محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل أفضل مدافع في العالم ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دييك، أن يتمكن محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول عندما يسافر إلى مانشستر يونايتد بعد فترة الراحة التي حصل عليها بسبب المباريات الدولية للمنتخبات.

وتعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة في قدمه بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي حمزة شودري، أجبر بعدها اللاعب على مغادرة الملعب في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي بعد إصابته في الكاحل.

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وتوقع المدافع الهولندي في تصريح لسكاي سبورتس، أن يكون صلاح لائقًا عندما يسافر ريدز إلى أولد ترافورد يوم الأحد 20 أكتوبر في مباراته المقبلة بالدوري الممتاز.

ولدى سؤاله عن إصابة صلاح قال اللاعب في نهاية حديثه: "أعتقد أنه يجب ألا يكون سيئًا للغاية”.

وكان محمد صلاح، قد تواجد في دبي اليومين الماضيين من أجل التتويج بلقب رجل العام في مجلة "جي كيو" الشهيرة