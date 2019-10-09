شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا: مواجهات عربية في مجموعة الأهلي ومازيمبي في انتظار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دوري أبطال افريقيا دور الـ16 «المجموعات» عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار كلًا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز، فيما من المقرر ان يقع الزمالك في حالة تخطيه عقبة جينيراسيون السنغالي يوم 24 من الشهر الحالي في المجموعة الأولي مع اول أغسطس الانجولي وزيسكو، ومازيمبي.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأول – اول أغسطس الانجولي – زيسكو الزامبي- الزمالك أو جينيراسيون- مازيمبي

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المجموعة الثاني – بلاتنيوم ستارز – الهلال السوداني – النجم الساحلي- الأهلي

المجموعة الثالثة- بترو اتليتكو- اتحاد العاصمة الجزائري- صن داونز- الوداد المغربي

المجموعة الرابعة- شبيبة القبائل- فيتا كلوب- الرجاء المغربي- الترجي

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قسم الفرق الـ 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا إلى أربعة مستويات، حيث جاء في التصنيف الأول فرق «الأهلي، والترجي التونسي، والوداد المغربي، ومازيمبي الكونغولي»، فيما جاء في التصنيف الثاني فرق «النجم الساحلي التونسي، والرجاء المغربي، صنداونز الجنوب إفريقي، والفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي».

أما التصنيف الثالث فضم فرق «الهلال السوداني، واتحاد العاصمة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، وزيسكو الزامبي»، فيما ضم التصنيف الرابع فرق «شبيبة القبائل الجزائري، وأول أغسطس الأنجولي، وبلاتنيوم الزيمبابوي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي».