قرعة دوري أيطال افريقيا تسفر عن مجموعة الموت واصطدام الأهلي بالنجم الساحلي

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال، بالإضافة لمراسم قرعة دور الـ32 الثاني من قرعة الكونفدرالية، والتي يشارك فيها بيراميدز عن مواجهات ساخنة، عقب إجرائها الليلة.نتيجة القرعة



المجموعة الأولى بريميرو دو أوجوستو الأنجولي مازيمبي الزمالك أو جينيراسيون فوت زيسكو الزامبي المجموعة الثانية النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني بلاتينيوم الزيمبابوي الأهلي المصري المجموعة الثالثة اتحاد الجزائر صن داونز الجنوب أفريقي بيترو أتلتيكو الأنجولي الوداد المغربي المجموعة الرابعة الرجاء البيضاوي شبيبة القبائل الجزائري فيتا كلوب الكونغولي الترجي التونسي

جانب من التجهيزات قبل بدء القرعة وجاء تصنيف الفرق المشاركة كالتالي:-التصنيف الأول: الترجي التونسي حامل اللقب – الوداد المغربي – مازيمبي الكونغولي – الأهلي المصري.التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – الرجاء المغربي – (الزمالك أو جينيراسيون فوت).التصنيف الثالث: اتحاد الجزائر – زيسكو الزامبي – فيتا كلوب الكونغولي – الهلال السوداني.التصنيف الرابع: بريميرو دو أوجوستو الأنجولي – بلاتينيوم الزيمبابوي – بيترو أتلتيكو الأنجولي – شبيبة القبائل الجزائري. أزمة الزمالك وجينيراسيون وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1) وأشارالكاف إلى أن جينيراسيون لا يمتلك نقاطًا في التصنيف، إلا أنه جاء في الوعاء الثاني استثنائيًا بسبب أزمة مباراته مع الزمالك. وكان جينيراسيون قد رفض نقل لقاء الزمالك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لعدم إخطاره قبلها بـ10 أيام كما اعترض على ما ذكره الأبيض بأن هناك دواعٍ أمنية أدت للقرار. وامتنع النادي السنغالي عن الذهاب إلى ملعب برج العرب، ما أدى إلى إلغاء المباراة وقتها.