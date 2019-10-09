شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إقامة أول بطولة كرة قدم نسائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) تعتزم جامعة فهد بن سلطان في تبوك، إقامة أول بطولة نسائية لكرة القدم داخل الصالة

تعتزم جامعة فهد بن سلطان في تبوك، إقامة أول بطولة نسائية لكرة القدم داخل الصالة الرياضية المُغلقة الخاصة بالجامعة. ودعت الجامعة الراغبات في المُشاركة إلى التسجيل من خلال القسم الرياضي الخاص بالطالبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تبوك: إقامة أول بطولة كرة قدم نسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.