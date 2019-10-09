موستافي: لاموني على هزيمة في مباراة لم أشارك بها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرى مدافع أرسنال الإنجليزي شكودران موستافي أن الانتقادات الموجهة لمستواه باتت مبالغا فيها.

ولجأت جماهير نادي أرسنال وكذلك جماهير الفرق المنافسة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للانتقاد وإلقاء الضوء على أخطاء موستافي، وهو ما أثار استياء اللاعب المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال موستافي (27 عاما) لمجلة شبيجل أمس «لقد أصبحت هدفا، في وقت ما ألقى الناس باللوم علي في هزيمة بمباراة لم أشارك بها».

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وكان موستافي قد انضم إلى أرسنال عام 2016 قادما من بلنسية الإسباني في صفقة قيمتها 41 مليون يورو، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بالفريق أو منتخب بلاده.

ويرى موستافي أن الاتهامات التي توجه له باتت متصاعدة وغير عقلانية.

وأضاف «كرة القدم باتت تبتعد عن الإنسانية، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك، لأن أي شخص يمكن أن يبدي رأيا دون الكشف عن اسمه الحقيقي، وقد بات بإمكان الناس توجيه إحباطهم بشكل مباشر لنا، مرت أيام شككت فيها بنفسي حقا».

وبات رحيل موستافي عن صفوف أرسنال أمرا مرجحا ويحتمل أن يعود إلى ألمانيا، علما بأنه سبق له اللعب في ألمانيا فقط ضمن فريق الشباب بنادي هامبورج.