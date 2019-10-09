حامل اللقب يعاني من التأهل المباشر ليورو 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اقتربت منتخبات إنجلترا وبلجيكا وإيطاليا من ضمان بطاقة التأهل إلى يورو 2020 هذا الأسبوع، بينما تمتلك 3 فرق أخرى فرصة التأهل أيضا، ولكن بشرط أن تصب باقي نتائج المجموعات في صالحها، حيث اقتربت منتخبات روسيا وإسبانيا وأوكرانيا بشكل كبير من العبور إلى البطولة الأوروبية في الوقت الذي يعاني فيه منتخب البرتغال حامل اللقب خلال مشواره في تصفيات البطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية في يونيو ويوليو المقبلين.

ويمتلك منتخب إنجلترا فرصة كبيرة للغاية لبلوغ البطولة، حيث سيكون الفوز على نظيره التشيكي في براغ غدا كافيا للتأهل بصرف النظر عن باقي نتائج مباريات المجموعة الأولى.

وفاز منتخب إنجلترا «الأسود الثلاثة» في جميع المباريات الأربع ليتصدر المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن التشيك.

ورغم الفوز الكاسح على التشيك بخماسية بيضاء ذهابا في مارس الماضي فإن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت لا يتعامل مع المباراة على أنها مضمونة.

وبإمكان منتخب بلجيكا حجز بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة التي يتصدرها، لكن بشرط الفوز على ضيفه سان مارينو اليوم، أو في حال تعادل كازاخستان مع قبرص.

وفي المجموعة ذاتها يحتاج منتخب روسيا للفوز على إسكتلندا في موسكو من أجل التأهل، ولكن ينبغي أن يتزامن هذا مع تعادل كازاخستان مع قبرص.

وتعد المجموعة الثانية مليئة بالمفاجآت، حيث يتصدرها منتخب أوكرانيا بفارق 5 نقاط عن البرتغال حاملة اللقب وبفارق 6 نقاط عن صربيا.

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ويحتاج منتخب أوكرانيا لحصد 4 نقاط من مباراتيه هذا الشهر في التصفيات أمام ضيفه ليتوانيا يوم الجمعة، وأمام البرتغال الاثنين المقبل من أجل التأهل للبطولة القارية.

وحتى إذا خسر منتخب البرتغال أمام ضيفه لوكسمبورج يوم الجمعة ثم خسر أمام أوكرانيا في كييف مما يعني تقدم صربيا لوصافة المجموعة، فإن فرصته ستظل قائمة في التأهل.

وفي تلك الحالة سيشارك منتخب البرتغال في الدور الفاصل الذي يضم 16 منتخبا الذي يتم تحديده بناء على مراكز المنتخبات في دوري الأمم الأوروبي الذي انطلق العام الماضي وفاز بلقبه المنتخب البرتغالي.

وفي المجموعة السادسة، يحتاج منتخب إسبانيا للفوز على النرويج السبت المقبل للعبور للبطولة القارية، ولكن بشرط عدم فوز رومانيا على جزر فارو.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة العاشرة بـ18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، وسيحجز مقعده في يورو 2020 إذا فاز على ضيفه اليوناني يوم السبت.

ويلتقي المنتخب الألماني، متصدر المجموعة الثالثة، مضيفه الإستوني يوم الأحد، لكن لن يحسم التأهل في الجولة المقبلة.

ويعاني منتخب ألمانيا تحت قيادة مدربه يواخيم لوف من كثرة الإصابات في صفوفه.

على الجانب الآخر، قرر منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديدييه ديشان استدعاء المدافع لوكاس هيرنانديز لمباراته أمام إيسلندا غدا الجمعة في المجموعة الثامنة رغم تأكيد بايرن ميونخ على أن اللاعب يعاني من الإصابة.

ويحل منتخب فرنسا في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة بفارق الأهداف خلف تركيا قبل المباراة التي تجمع بينهما بعدها بثلاثة أيام في فرنسا.