ستيفانو بيولي مديرا فنيا لميلان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أمس تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا للفريق، وذلك بعد إقالة ماركو جيامباولو من المنصب.

وتولى بيولي (53 عاما) آخر منصب تدريبي سابق له مع فريق فيورنتينا، لكنه استقال في أبريل الماضي، وذلك في العام الثاني له مع الفريق.

وسبق لبيولي تدريب فرق بارما وكييفو وباليرمو وبولونيا ولاتسيو وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

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وذكر ميلان في بيان أصدره أمس أن بيولي وقع عقدا لمدة عامين مع النادي.

وكان ميلان أقال جيامباولو أمس الأول، وذلك بعد 7 مراحل فقط من الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وذكر ميلان في بيان بموقعه على الانترنت «ميلان يعلن أنه أعفى ماركو جيامباولو من منصبه كمدرب للفريق. النادي ممتن لماركو على العمل الذي قام به ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية».

وكان جيامباولو تولى تدريب ميلان في يونيو الماضي خلفا لجينارو جاتوزو، حيث درب الفريق في 7 مباريات ببطولة الدوري، فاز في 3 وخسر 4 مباريات.

ويحتل ميلان المركز الـ13 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.