اختتام دورة الرخصة السعودية لمدربي الحراس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى التي انطلقت في 24 سبتمبر الماضي بالتعاون مع أكاديمية أوليفر كان ومدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وبرعاية الهيئة العامة للرياضة.

وشهد اليوم الأخير للدورة، محاضرة نظرية للمحاضر الألماني ماركوس عن التحليل الفني للحالات الخاصة بحراس المرمى، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة بحضور عضو المجلس ومدير إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي.

وقدم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة على دعمها غير المحدود لإقامة مثل هذه الدورات، مثمنا جهود مدير مدينة الملك عبدالله الرياضية لاستضافة الدورة وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاحها.